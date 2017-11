Cayar : Six jeunes périssent en mer après le chavirement de leur pirogue

La commune de Cayar dans le département de Thiès est en deuil avec la disparition de 6 jeunes pêcheurs. Le drame est survenu le lundi dernier au petit matin, au moment où ils regagnaient la berge après avoir passé la nuit en mer. Malheureusement, ils ont été surpris par une houle qui a fait chavirer la pirogue au large de Cayar. Parmi les membres de l’équipage, 5 seulement ont pu retrouver la terre ferme. Parmi les 6 disparus, 2 sont les fils du propriétaire de la pirogue. Toutes les 5 victimes habitent Cayar et le sixième est originaire des environs de Mboro. Pour le moment, note notre source, seul un corps a été retrouvé. D’autres sources plus sceptiques estiment que le bilan pourrait s’alourdir, car personne ne connaît exactement le nombre de personnes qui étaient à bord de la pirogue. En tout cas, ce drame a plongé toute la localité dans une profonde désolation. D’autant qu’une fille âgée entre 13 et 14 ans est morte d’un arrêt cardiaque, à l’annonce de la triste nouvelle