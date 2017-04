Cavani prolonge au Paris SG jusqu'en 2020

Auteur de 44 buts cette saison, Cavani, était arrivé au club à l'été 2013.



"Cette prolongation de contrat réaffirme la confiance très forte d'Edinson Cavani en notre projet", s'est réjoui Nasser Al-Khelaïfi, le président du club parisien.



"Il a toujours été clair, comme je l'ai toujours affirmé, que ma volonté absolue était de poursuivre mon histoire avec Paris", a déclaré "El Matador". "Je crois avec beaucoup de conviction en la capacité de mon club à atteindre tous les objectifs qu'il s'est fixés".



A 30 ans, Cavani a remporté onze trophées avec le PSG, dont trois titres de Champion de France.



"Sa signature est un signal majeur à l'heure où le Paris Saint-Germain entend, avec patience, stabilité et travail, montrer à tous ceux qui le portent dans son coeur sa détermination à regarder l'avenir avec des ambitions toujours plus fortes", a estimé Nasser Al-Khelaïfi.



Cavani est devenu incontournable pour le club parisien. Dans l'Europe du foot, seul l'Argentin Lionel Messi, quintuple Ballon d'Or, a marqué davantage que lui: 47 buts en 46 matches avec le Barça.



"Edi" prolongé, reste le chantier en cours d'un PSG post Barça... Il pourrait concerner au premier chef la direction sportive. Olivier Létang le directeur sportif a démissionné pour aller travailler dans une société d'agents sportifs. Le PSG devra rebondir au mercato après une série de paris ratés l'été dernier: Jesé, reparti en prêt à Las Palmas, Grzegorz Krychowiak qui ne joue pratiquement jamais ou Hatem Ben Arfa encore très peu.



Les interrogations concernent aussi le milieu de terrain Blaise Matuidi. On ne sait en effet pas encore si le joueur emblématique de la capitale sera encore présent la saison prochaine.