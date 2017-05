Cavani élu meilleur joueur de Ligue 1

Sans grande surprise, Edinson Cavani succède à Zlatan Ibrahimovic et s'empare ce lundi du titre de meilleur joueur de Ligue 1 lors de la 26e cérémonie des Trophées UNFP. Auteur d'une exceptionnelle saison avec 35 buts en championnat, l'Uruguayen aura même l'occasion ce samedi contre Caen - contre qui il a inscrit un quadruplé au match aller - de dépasser les 38 buts du Suédois de l'an passé.





Cavani, élu par ses pairs, a reçu son trophée ce lundi soir au pavillon d'Armenonville à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) devant un parterre d'acteurs de la Ligue 1, amputés de la présence des Monégasques et des Niçois. C'est la sixième fois qu'un joueur du PSG reçoit cette récompense. Paris est le club le plus récompensé par ce trophée.





Ce week-end, Cavani, qui a claqué un nouveau doublé face à Saint-Etienne, avait déjà été élu meilleur joueur du championnat par les amateurs de football.



Le Parisien