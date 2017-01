Casse de la maison du Parti Socialiste : Les présumés responsables à un pas de Rebeuss

Il s’agit du maire de la Médina Bamba Fall, du directeur de Cabinet de Khalifa Sall, Bira Kane Ndiaye, du chef de Cabinet du maire de Grand-Yoff Bassirou Samb, des jeunes Cheikh Tidiane Sall (neveu de Khalifa Sall), Malick Kébé, Amath Diouf…



Les militants du parti socialiste ont fait le déplacement au niveau du palais de justice. Des responsables du parti tels que le maire de Dakar, Khalifa Sall et le maire de Mermoz/ Sacré-Coeur, Barthélémy Dias, le maire de Podor, Aissata Tall Sall, Cheikh Guèye, maire de Derklé, Babacar Diop, 1 er adjoint au Maire de Gueule-Tapée/Fass/Colobane entre autres.



Pour rappel, le 5 mars 2016, des militants socialistes, partisans du «Non» au référendum du 20 mars 2016, avaient envahi la maison du parti et mis fin, de force, à la rencontre du Bureau politique qui devait entériner la décision du Ps de voter « Oui » au référendum.

A la suite de ces incidents, la direction du parti avait porté plainte contre X et dix (10) jeunes de la 2ème coordination Ps de la Médina avaient été convoqués à la Brigade des affaires générales, en charge du dossier. Parmi eux, la présidente des jeunesses féminines.

Depuis l’ouverture de l’enquête, suite à la plainte contre X de la direction du Ps, des dizaines de responsables et militants, à tous les niveaux, ont été entendus. Mais la plupart des jeunes convoqués jusque-là sont des proches du maire de Dakar, Khalifa Sall et des responsables qui sont avec lui, comme Bamba Fall. Aujourd’hui encore, la Bag reprend du service.

Nous y reviendrons...