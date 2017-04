Cas de Mbayang DIOP : "Droit à la vie, droit inviolable pour tout le monde", selon Alioune TINE

« Vous avez entendu Seydi Gassama sur le cas de Mbayang Diop et nous avons fait une manifestation à la place de l’Obélisque pour demander à ce quelle ne soit pas exécutée », tels sont les propos lancés par le directeur du bureau régional d’Amnesty International lorsqu’il a été interpellé sur le cas Mbayang Diop. D’après lui, Amnesty International lutte pour préserver ou protéger la vie de tous les êtres humains. « Chaque fois qu’Amnesty International cherche à avoir des informations relatives à la question de la peine de mort, on essaie de voir aussi combien d’étrangers on été tués, c’est une information qui revient tout le temps dans les enquêtes d’Amnesty. Le droit à la vie c’est un droit inviolable pour tout être humain pas seulement pour un Etat ou une personne précise. Tout le travail sera fait », a déclaré Alioune Tine.