Cas Gadio : Les députés de l’opposition et non inscrits se réunissent aujourd’hui

L’arrestation du député, Cheikh Tidiane Gadio aux Etats-Unis pour corruption a suscité de vives réactions. Toutefois, ses collègues députés se sont emmurés dans un silence assourdissant. Pour le moment les parlementaires ont refusé de se prononcer sur l’arrestation de leur collègue. Tous les députés que «L’As» a interpellés se sont gardés de se prononcer sur la question en attendant d’avoir une idée plus claire du dossier de leur collègue. Le groupe parlementaire Liberté et démocratie» dirigé par Me Madické Niang et les députés non inscrits ont décidé de se réunir aujourd’hui dans l’après-midi à l’hémicycle pour examiner le dossier de Dr Cheikh Tidiane Gadio. Une décision sera prise à l’issue de la concertation à savoir saisir le président de l’Assemblée nationale. Du côté de la majorité parlementaire, c’est encore le silence.