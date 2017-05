Cartes d’identité biométriques : 900 000 produites contre 4 millions attendues fin Avril (Mamadou Lamine Diallo)

La question économique hebdomadaire du patron du mouvement Tekki, a trait aux cartes d’identité biométriques. Selon Mamadou Lamine Diallo, Président du mouvement Tekki, 55 milliards ont été donnés à IRIS pour les cartes d’identité biométriques. Et pour 4 millions de cartes d’électeur attendues fin avril, le Gouvernement n’en a produit que 900 000. Ce qui est une violation de l’accord conclu avec Mankoo Wattu Senegaal le 1er décembre 2016 note t’il. Il a accusé par ailleurs le Gouvernement, de donner prioritairement aux boursiers familiaux les cartes puisque selon lui, « soumis au chantage du régime de Macky Sall ».

Sur le pétrole, le leader de Tekki d’exiger toujours, une information vraie des populations sur la gestion des ressources naturelles et de l’endettement comme l’exige la constitution de 2016 et la loi sur la transparence des finances publiques.

Dans sa revendication permanente, le patron de Tekki, s’est réjoui de la mise en place d’un collectif citoyen pour le recouvrement des avoirs pétroliers et miniers.

« Il nous faut patiemment expliquer les enjeux d’une gouvernance responsable des ressources minérales » explique-t-il. Pour l’affaire Petro tim, poursuit le député, « le Président a signé le décret approuvant le contrat de partage de production le 19 juin 2012, en sachant que Petro tim n’avait pas les capacités techniques et financières, ce qui est une violation de la loi portant code pétrolier et que son frère Aliou Sall est lié à cette société. Ce sont des faits indéniables portés à la connaissance de la justice américaine et anglaise».