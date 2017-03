Cartes CEDEAO : Plus de 140 mille inscrits à Dakar-Plateau

C'est encore et toujours la grande affluence dans les commissions d'inscription pour l'obtention des cartes d’identité biométriques de la CEDEAO. A Dakar plateau, plus de 140 mille personnes sont déjà inscrites sur le fichier électoral. Un chiffre qui dépasse la barre qui avait été fixée selon le sous préfet . Djiby Diallo estime que tout se passe normalement et que des dysfonctionnements n'ont pas été notés .