Carnet Rose : Penda Mbow s’est mariée

L’historienne Penda Mbow s’est mariée, une bonne nouvelle qui va surprendre plus d’un. En effet, le professeur d’histoire et de géographie, âgée de 62 ans indique « EnQuête » s’est enfin pendue en fin décembre. Selon la même source, des femmes leaders comme Fatou Sarr Sow, Aminata Mbengue Ndiaye et Maréma Touré, très contentes de la nouvelle ont décidé d’organiser une fête grandiose chez la nouvelle mariée ce dimanche.