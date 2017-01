Candidature de Karim Wade : Yeureum la wala wané? ( Par Bamba Cissé)

Quelqu'un qu'on poursuit pour des centaines de milliards au moment où je ne parviens pas à manger à ma faim.

Quelqu'un dont les conditions de détention valent mille fois mieux que mes conditions de liberté.

Quelqu'un qui, à sa sortie de prison rejoint l'autre bout du monde avec un jet privé alors que je n'ai même pas le billet d'un car rapide Dakar-Pikine.

Karim Wade yeureumou lène nguène né da nguène ka yeureum.

Tantôt je me dis dou yeureum wané la.

Tantôt je me dis dou wané niak fayda la.

Qu'est-ce que Karim Wade a de plus que nous? Si ce n'est un père qui a été Président de la République.

En vertu de quoi devons nous nous battre pour lui?

Où était-il lorsque Idrissa Seck, Ousmane Ngom, Macky Sall, Souleymane Ndené Ndiaye, Pape Diop...... se battaient jusqu'à porter son père Abdoulaye Wade au Pouvoir en 2.000. Combien de personnes ont perdu leurs études, leur job ou leur vie dans ce combat? Qui connaissait Karim dans ces moments difficiles. Quel est alors son mérite pour qu'on lui confie ce parti pour lequel de braves personnes se sont sacrifiées. Je dis non à cette dévolution monarchique. Avez-vous déjà oublié que c'est cette dévolution qui, lorsqu'elle était simple projet, avait valu à Idrissa Seck une destitution de ses fonctions de Premier ministre et un emprisonnement à Rebeuss pendant plusieurs mois.

Avez-vous déjà oublié que c'est ce même projet de dévolution monarchique qui avait valu à Macky Sall sa destitution à la tête de l'assemblée Nationale et son exclusion du P.D.S. Pourtant, vous étiez tous là et cela ne date pas de longtemps. C'est très récent pour être oublié. Qu'est ce que tous ces braves leaders sacrifiés au profit de Karim Wade ont fait. Leur seul tort c'est de ne pas avoir un père Président. Je n'ai rien contre Karim Wade. C'est un sénégalais comme nous, avec ses droits et obligations. Il peut bien aspirer diriger ce pays comme tous les sénégalais, seulement c'est la formule de son père qui, en plus de heurter la raison, remet en cause tout ce pour lequel nos braves ancêtres se sont battus, la démocratie, l'égalité et la justice.

Abdoulaye Wade a beaucoup fait pour le pays. On ne le remerciera jamais assez. Mais, par principe je ne soutiendrai jamais la candidature de son fils et je suis convaincu que ceux qui la soutiendront sont capables de soutenir le fils de Karim après lui et par conséquent, ne sont pas du tout disposés à être affranchis.

Bamba Cissé