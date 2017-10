Can Volley 2017/ Demi-Finales : Les Lionnes face au défi camerounais pour une place au Mondial

Le Sénégal qui a validé son ticket mercredi au terme de sa victoire contre le Nigeria par 3 sets à 0 sera à la quête de l’une des places qualificatives. Avec un face-à-face prévu à partir de 18 heures contre le Cameroun. Avant dernier obstacle à franchir pour remporter enfin le titre continental et ultime adversaire pour une qualification à la prochaine Coupe du monde, le Cameroun est un adversaire coriace pour la bande à Marième Diagne. Si l’on sait que les représentantes du pays hôte ont anéanti lors des trois dernières éditions du tournoi, les velléités de podium des Sénégalaises en demi-finales ou en match de classement. Aussi, la sélection camerounaise a franchi un palier en disputant les Jeux olympiques de Rio en 2016 mais aussi, la World Grand Prix que leur pays a accueilli en juillet dernier. Toutes choses qui placent désormais au premier rang des nations africaines dans le classement mondial de la discipline. Un rang à honorer pour les partenaires de la capitaine Christelle Nana qui ont, cette année, l’occasion de remporter leur premier titre continental. Ce qui passe d’abord par une victoire dans le duel de Lionnes qu’elles disputent face au Sénégal ; une rencontre difficile en perspective qui attend le Sénégal, selon son coach. « Nous savons que l’équipe du Cameroun est très combattive et ne lâche pas le morceau », a expliqué Amadou Sène à Rfi. Avant d’ajouter que « elle va jouer devant son public et sera donc à son avantage.



Les Camerounaises sont bonnes de manière générale, aussi. Il va falloir qu’on dispute ce match avec beaucoup de sérénité, pour ne pas commettre beaucoup de fautes ». Dans l’autre rencontre, les tenantes du titre qui défendent leur couronne sont attendues pour confirmer leurs dispositions du premier tour où elles avaient obtenu quatre succès en autant de sorties. Le Kenya rencontre en première heure, l’Egypte qui a terminé à la deuxième place de son groupe



