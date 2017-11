Can 2019 : La caf officialise le report de la 2-ème journée des éliminatoires

La Confédération africaine de football (CAF) a officialisé sur son site officiel le report de la 2-ème journée des éliminatoires de la CAN 2019, initialement prévue en mars prochain, afin, dit-elle, de permettre aux représentants africains de mieux se préparer à la Coupe du monde 2018.



‘’A la demande des pays concernés, le Comité (exécutif) a approuvé le report de la 2-ème journée des éliminatoires de la CAN 2019 prévue au mois de mars 2018, afin de permettre aux représentants africains en Russie de mettre à profit cette période Fifa pour commencer à implémenter leur programme de préparation’’, rapporte le site de la CAF.



Le Secrétariat général se chargera de proposer un calendrier amendé en conséquence à soumettre au Comité exécutif, poursuit le communiqué publié sur le site à l’issue de la réunion du Comité exécutif.



Dans le même ordre d’idées, le Comité a mis sur pied une commission chargée d’étudier le type d’accompagnement que doit apporter la CAF aux représentants de l’Afrique à cette compétition, poursuit le communiqué. Ladite Commission présidée par le Ghanéen Kwesi Nyantakyi, vice-président de la Fédération, tiendra sa première réunion en marge du tirage au sort de la Coupe du monde 2018, le 1er décembre prochain.



Outre le président de la Fédération ghanéenne de football, les présidents des cinq pays qualifiés et le Zambien Kalusha Bwalya sont membre de cette commission. Ces décisions du Comité exécutif ont été prises le 16 novembre dernier à Rabat (Maroc).