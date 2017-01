Can 2017 : Match amical Sénégal-Libye ce dimanche

La conquête de la Coupe d’Afrique des Nations 2017 a débuté pour les Lions du Sénégal qui, après avoir reçu le drapeau national des mains du chef de l’état Macky Sall, se sont envolés pour le Congo où ils vont continuer leur préparation avec deux rencontres amicales. La première se jouera ce dimanche au stade de Kintélé face à la Libye. une sélection absente de la CAN mais dont les caractéristiques assez semblables à celles de la Tunisie et de l’Algérie, adversaires du Sénégal dans la poule B basée à Franceville, peuvent permettre à Aliou Cissé et ses joueurs de bien préparer ces futures confrontations.



Sadio Mané et ses coéquipiers ne joueront pas le match de leur vie face aux Chevaliers de la Méditerranée mais auront à coeur de gagner avec la manière pour se mettre en confiance avant d’entamer la prochaine grand-messe du football africain. Ce sera aussi l’occasion pour Aliou Cissé, qui a eu l’occasion de concocter son onze de départ lors des éliminatoires de la CAN 2017 et de la Coupe du monde 2018, de donner du temps de jeu à certains de ses joueurs ayant rarement eu la possibilité de se mettre en évidence. C’est le cas d’Ismaïla sarr, Zargo Touré, Pape Kouly Diop, Pape Alioune Ndiaye, Famara Diédhiou. L’ancien capitaine de l’équipe nationale du Sénégal pourra aussi revoir à l’œuvre des joueurs comme Cheikh Mbengue et Henri Saivet qui n’avaient plus rejoint la Tanière depuis un bon bout de temps.



La rencontre face à la Libye aura son importance puisqu’elle permettra aussi à Aliou Cissé de mettre en place les schémas tactiques qu’il compte appliquer contre la Tunisie, le Zimbabwe et l’Algérie avec qui le Sénégal partage la poule B de la CAN au Gabon. Après cette rencontre, les Lions auront encore l’opportunité de répéter leurs gammes face aux Diables Rouges du Congo qu’ils croisent le mercredi 11 janvier.

Stades