Can 2017 : Le Sénégal se qualifie en quart et espère la 1ère place du groupe B

L’équipe nationale du Sénégal de football est la première équipe qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations de Football, après son succès …contre le Zimbabwe.

Un succès qui s’est dessiné très tôt avec des buts de Sadio Mané à la 8 ème minute et un autre de Henry Saivet, titularisé à la place de Pape Alioune Ndiaye, sur un coup franc magnifique à la 13e minute.

C’est dire que le Sénégal a débuté fort cette partie avec déjà à la 4e minute une frappe de Baldé Diao Keita servi par Gassama, qui après deux touches, a tenté un tir de loin au ras du sol qui file à droite du but.

Mame Biram Diouf servi dans la profondeur, 2 minutes plus tard pique son ballon. Celui-ci atterrit du mauvais côté du petit filet du gardien du Zimbabwe, Mkuruva.

Interviendront les deux buts sénégalais après ces séquences.

Le Sénégal qui a relâché la pression, a par la suite subi le jeu et la première frappe du Zimbabwe surviendra à la 18e

La deuxieme mi-temps du match débutera avec un changement de l’équipe du Zimbabwe. Mais les ardeurs sénégalaises restent les mêmes, Mame Biram Diouf fait parler sa puissance, à la 57 ème pour prendre le dessus sur la défense zimbabwéenne. Mais il voit sa frappe du gauche s'envoler au-dessus de la cage. L'attaquant est servi à la 61e par un centre au point de penalty par Sadio Mané, mais il n'a pas le temps d'arriver sur le ballon car le gardien Mkuruva plonge dans ses pieds.

Aliou Cissé décide par la suite de changer son attaquant de pointe par Moussa Sow.

Baldé Keita Diao assurément l’homme de la 2e mi-temps s’est procuré aussi nombre d’occasions sans réussite. Son compère de l’attaque Sadio Mané ne connait non plus la réussite pourtant filant vers le but il perd son duel avec Mkuruva.

Et quid de Moussa Sow, l’attaquant de Fenerbahce, face au gardien Zimbabwéen, tentera de piquer son ballon, alors que Mkuruva n’avait pas plongé.

L’équipe nationale ne regrettera pas ses occasions ratées. Elle se qualifie pour les quarts de finale après cette deuxieme victoire en autant de sortie. Pour son troisième match, les Lions feront face aux Aigles de l’Algérie, dos au but après leur défaite lors du premier match. Il suffit d’un match nul, pour les Lions pour conserver leur première place, mais aussi leur invincibilité.