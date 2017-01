Can 2017 : L’ancien ministre des Sports soutient les Lions

A quarante-huit heures du coup d’envoi de la coupe d’Afrique des nations (Can), les messages de soutien se multiplient. Malick Gakou n’est pas en reste. L’ancien Ministre des Sports a adressé un message aux « Lions de la téranga ». Pour le leader du Grand parti, c’est un honneur de savoir que le Sénégal sera représenté par une équipe aussi jeune et dynamique que celle conduite par l’entraineur Aliou Cissé. L’ancien Ministre des Sports se dit « convaincu » de la détermination des « lions » à arracher la victoire finale et à donner la joie au peuple sénégalais qui rêve de cette coupe.



La tribune