Camp de Kolda : un soldat de se tire une balle dans l’abdomen

Un soldat du camp Mousa Molo Baldé de Kolda s’est tiré une balle de fusil à l’abdomen pour abréger son séjour sur terre. Il a été transféré au centre hospitalier régional de Kolda et se plaignait de maux de tête. Des sources de Rfm soutiennent qu’il souffrait de dépression et ne jouissait plus de toutes ses facultés mentales.