Cameroun : Eto’o offre un pavillon pédiatrique de 700 millions F CFA à l'hôpital de Douala

L’international camerounais de football, Samuel Eto’o Fils, ex-capitaine des Lions Indomptables, soutient l’État camerounais dans la Lutte contre la mortalité infantile (55,1 décès/1.000 naissances normales).



L’attaquant de l’Antalyaspor a rétrocédé ce lundi 8 mai 2017 au gouvernement camerounais, représenté pour la circonstance par le ministre de la Santé publique, André Mama Fouda, un pavillon pédiatrique construit dans l’enceinte de l’Hôpital Laquintinie de Douala, à travers sa fondation privée.



Baptisé pavillon Samuel Eto’o, il est doté d’un plateau technique de pointe qui va renforcer les capacités d’accueil et de prise en charge des nouveaux nés normaux et pathologiques, prématurés, nourrissons et enfants.

Cette infrastructure sanitaire d’une valeur de 700 millions FCFA, est le fruit d’un projet initié et mis en œuvre par l’ambassadeur de bonne volonté de l’Unicef, Samuel Eto’o Fils et l’équipe managériale de l’hôpital Laquintinie, constitué de la construction du bâtiment et de l’acquisition des équipements.



Au cours de cette cérémonie d’inauguration, le pichichi a été fait Citoyen d’honneur de la ville de Douala par le Délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Douala, Dr Fritz Ntonè Ntonè