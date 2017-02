Caisse d'avance : "Une escroquerie financière" selon Abdoulaye Diouf Sarr

Le maire de Yoff, par ailleurs Ministre de la gouvernance locale, estime que Khalifa Sall doit justifier la caisse d'avance de la mairie de Dakar pour plus de transparence. Abdoulaye Diouf Sarr présent au meeting de AM DEM à Mbour, avance que ce qui se passe avec Khalifa Sall n'est rien d'autre qu'une escroquerie financière et que le maire de Dakar doit arrêter la victimisation car elle ne passera pas avec Macky Sall qui a fini de restaurer l'État de droit au Sénégal.