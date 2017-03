Caisse d'avance : Barthélémy annonce une plainte contre Macky Sall pour haute trahison vis-à-vis du peuple

Suite à la polémique sur la caisse d'avance et l'arrestation de Khalifa Sall, le maire de Mermoz/Sacré-Coeur, en conférence de presse, a annoncé une plainte contre le chef de l'Etat pour haute trahison vis à vis du peuple sénégalais et pour non assistance à personnes en danger. Selon lui, beaucoup de personnes qui bénéficiaient de cette caisse d'avance sont aujourd’hui dans le désarroi et même certaines sont mortes à défaut de pouvoir faire des dialyses .