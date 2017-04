Café de Rome : quand un toubab menace de se suicider

Un client de nationalité italienne répondant au nom d’Andrea Doldi furieux a ameuté hier tard dans la soirée les nombreux Dakarois qui rodaient aux alentours de Café de Rome. Le bonhomme a menacé de sauter de l’étage si on ne lui amène pas un certain Pape Diouf. Il criait à tue-tête pour réclamer Pape Diouf que personne ne connaît. Manifestement, cela a créé la panique en cette période où la psychose du terrorisme hante le sommeil des populations. Surtout que l’endroit se situe non loin du Palais de la République. Agé d’une cinquantaine d’années, il s’est enfermé à clé dans sa chambre. Du haut du balcon, il menaçait de sauter. La sécurité et les responsables du café de Rome ont tenté de le dissuader, mais il était resté sur le balcon exigeant la présence de Pape Diouf. Jusqu’au moment où nous mettions sous presse, il n’avait pas sauté et le nommé Pape Diouf qu’il réclamait n’avait pas décroché son téléphone.

L’As