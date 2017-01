CULTURE ET COMMUNICATION : Mbagnick Ndiaye satisfait du bilan de son ministère

En présentant, hier, ses vœux aux agents de son ministère, le ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye, a déclaré : « Le bilan du ministère de la Culture et de la Communication me parait être positif. Et nous le devons à tous les partenaires financiers et tech- niques de notre département. » Poursuivant, il a ajouté : « Nous devons tout faire pour être à la hauteur de la confiance du président de la République, Macky Sall, qui accorde une attention particulière au département de la Culture et de la Communication en considérant" ce secteur. »

Pour sa part, le secrétaire d’Etat à la Communication, Yakham Mbaye, s’est adressé à cette occasion aux retraités du département de la Culture et de la Communication. « On ne peut jamais être en retraite de l’Etat et de la République après avoir travaillé pendant des décennies pour son pays », leur a-t-il dit. Selon lui, la culture et la communication constituent un secteur noble, qui demande beaucoup d’humanisme. Ainsi, Yakham Mbaye pense que la mise en place de la Mutuelle de santé des acteurs culturels était une question de dignité. « Cette considération a conduit l’Etat et le ministère de la Culture et de la Communication à répondre favorablement à cette de- mande sociale, car les acteurs culturels font partie de notre pays et constituent de grands ambassadeurs de notre patrie... »