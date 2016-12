CRISE POLITIQUE EN GAMBIE : Ousmane Tanor Dieng invite à plus de diplomatie

Ousmane Tanor Dieng, président du Haut Conseil des Collectivisés Territoriales (HCCT) s’est exprimé avant-hier sur la crise politique en cours en Gambie, avec le président sortant Yahya Jammeh qui a refusé de quitter le pouvoir après avoir perdu à la dernière présidentielle. Il suggère à la communauté internationale de faire preuve de plus de diplomatie dans son discours pour faire partir le président Jammeh. Il s’exprimait en marge de la finale de la coupe du conseil communal de Mbour, plus connue sous le nom de coupe du maire.



Le président du Haut Conseil des Collectivisés Territoriales (HCCT), Ousmane Tanor Dieng, invite la communauté internationale à revoir son discours tenu au président sortant de la Gamble, Yahya Jammeh. Selon lui, il faut tenir un langage plus diplomatique pour trouver une solution pacifique et pousser Yahya Jammeh à respecter le verdict des urnes et céder le pouvoir à son successeur élu.



Il estime que les menaces sont de nature à compliquer la situation. Le secrétaire général du parti socialiste (PS) a toutefois signalé que la communauté économique des états de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) est en train de tout mettre en œuvre pour l’installation du nouveau président élu Adama Barro.



Sud Quotidien