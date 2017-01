CRISE GAMBIENNE : La CEDEAO rejette la requête de Jammeh

Selon une source officielle, la CEDEAO a dit niet à la requête de Yaya Jammeh qui demandait, pour quitter le pouvoir, des garanties comme la non confiscation de ses biens et son absolution. La CEDEAO a rejeté cette requête arguant qu'elle n'est pas compétente pour offrir ce genre de faveur... Les présidents Alpha Condé et Mohamed Ould Abdel Aziz tentent de le raisonner pour qu'il parte.

Nous y reviendrons...