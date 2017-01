CRISE EN GAMBIE - L’Aned au secours des réfugiés massés dans le Sud du pays

Pour avoir tardé à se plier à la volonté de son peuple, Yayah Jammeh a provoqué un exode massif de populations Gambiennes vers le Sénégal. Les régions frontalières comme Ziguinchor ont, selon les estimations, accueilli le plus de refugiés. Dès lors s’est posé un problème accru de vivres. Le temps de quitter le sol Sénégalais maintenant que la légalité est rétablie, ces familles qui avaient pris la fuite ont reçu la visite de plusieurs bienfaiteurs dont l’Aned, en particulier.



En effet, avec à sa tête Maodo Malick Mbaye, l’Association Nationale des Elus Départementaux du Sénégal est venue, elle aussi, apporter son soutien aux foyers d’accueil. En effet, un lot de denrées alimentaires de première nécessité a été remis entre les mains du gouverneur de Ziguinchor qui s’est fortement réjoui du geste. Pour le Président de ladite structure, « intervenir auprès des populations, surtout en cette période de détresse, en manifestant son soutien aux initiatives de l’État, est un devoir des élus vis à vis de nos mandants ».



Maodo Malick Mbaye se félicitera aussi des efforts considérables consentis par l’Etat du Sénégal dans le sens de voler au secours des réfugiés et de leurs familles d’accueil sans recourir à l’aide internationale. Une présence efficace et hautement significative, relevée d’ailleurs par l’exécutif régional, dans son mot de remerciement.