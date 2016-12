CRISE DIPLOMATIQUE - Israël annule tous ses programmes d’aide prévus pour le Sénégal

De la décision prise par le Sénégal consistant à promouvoir, valider et appuyer l’introduction d’un texte sur la table du Conseil de Sécurité exhortant Israël à « cesser immédiatement toute activité de colonisation en territoire Palestinien occupé, dont Jérusalem-Est », avec la Nouvelle Zélande notamment, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, et qui a abouti à son adoption, du fait de l’abstention des Etats-Unis, sont nées des frictions entre Tel-Aviv et Dakar qui ont déteint négativement sur les relations de coopération entre les deux pays.

En réaction à la position de Dakar, Tel-Aviv après avoir décidé de rappeler son ambassadeur à Dakar pour consultation, vient d’annuler tous ses programmes d'aide au Sénégal. Une situation prévisible eu égard à la véhémence avec laquelle le Premier ministre Israelien Benjamain Nétanyahou a rejeté cette résolution « honteuse » selon lui et à laquelle aucune suite favorable ne sera accordée....