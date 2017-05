Quand Ronaldo s'adresse à ses "haters"

Nouveau record pour CR7. Le Portugais est devenu le premier sportif à comptabiliser plus de 100 millions d'abonnés sur le réseau social Instagram.



Cela valait bien une petite vidéo. Et comme la star du Real ne fait rien comme tout le monde, elle a d'abord souhaité remercier ses détracteurs. "J'ai reçu quelques messages. Les "haters" vont continuer à me haïr.

Mais sans vous, je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui, alors continuez!"



Avant d'avoir (quand même) quelques mots pour ses supporters. "Mais le plus important ce sont mes fans. Ils sont toujours de mon côté. C'est grâce à eux que je suis fort mentalement."