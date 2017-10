CRD préparatif du grand Magal de Touba : Ali Ngouille Ndiaye insiste sur l’eau, l’électricité et la sécurité

Même si les autorités en charge de l'hydraulique et assainissement annoncent le déploiement de près de 120 camions citernes, 26 camions de vidage ainsi que plus d'une centaine d'agents pour assurer la distribution en eau, le ministre de l’intérieur insiste sur le respect des engagements pris. Surtout en ce qui concerne l’eau et l’électricité. «Il faut une anticipation pour les années à venir pour qu’on ait une solution structurelle», soutient-il.

Ali Ngouille Ndiaye de rassurer toutefois que dans l’urgence, toutes les dispositions seront prises pour la bonne tenue du magal…