CRD préparatif du Grand Magal de Touba : Toutes les dispositions prises pour le bon déroulement de l'édition 2017

Le Magal est un des événements qui rassemblent plus de personnes et participe activement au développement économique du Sénégal, a annoncé le porte parole du Khalife général des mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké lors du CRD préparatif du grand magal de Touba.

Ce qui fait que cet événement mérite une organisation particulière pour la réussite de ce rendez religieux.

Trois réunions préparatoires ont été organisées dans la ville sainte, a annoncé le comité d'organisation.

Pour cette édition 2017, le besoin en sécurité reste l'une des plus grandes demandes du gouverneur, surtout dans certains lieux comme le marché Ocass, la station Elton. Il signale dans la même occasion que des éléments de la police et de la gendarmerie nationales commencent déjà à s'installer dans la ville sainte. Environ 8 postes de police seront installés dans la ville de Touba.

Du côté des sapeurs pompiers, ils rassurent que 411 éléments et 78 véhicules seront déployés dans la ville sainte.

Pour la gendarmerie, elle annonce que les moyens nécessaires tout comme l'effectif nécessaire pour assurer la sécurité publique seront déployés.

Du côté de la municipalité, le maire rassure que toutes les dispositions sont prises assurer la sécurité avec une série de déguerpissements entamée depuis le 12 Octobre dernier.

Pour ce qui concerne le transport et la circulation, un plan de circulation sera établi, rassure le représentant de la gendarmerie. Et Ageroute de rassurer que des pistes seront établies entre la capitale et la ville sainte et d'autres villes de l'intérieur du pays.

Pour la sécurité sanitaire et l'hygiène des pèlerins, 160 postes médicaux sont prévus sans compter ceux existants. Et 240 agents de santé seront déployés avec 55 ambulances.

Pour l'assainissement et l'hydraulique, toutes les dispositions sont prises, près de 120 camions citernes et 26 camions de vidange seront déployés ainsi que plus d'une centaine d'agents pour assurer la distribution en eau, rassure la SDE entre autres mesures prises.

Tout comme pour dire que toutes les dispositions sont prises pour assurer le bon déroulement de ce grand rendezv-ous religieux.

A rappeler que ce CRD est présidé par le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye en présence du porte parole du khalife général des mourides Serigne Bassirou Abdou Khadre et d'autres démembrements de l'État...