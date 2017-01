CRD MBACKÉ KAJOOR - Serigne Cheikh Thioro insiste sur la portée historique de la cité

En présence de plusieurs personnalités religieuses de Touba et sous la direction de l'adjointe au préfet de Kébémer, Mbacké Kajoor a abrité, mardi, le comité régional de développement préparatoire au magal annuel qui commémore la venue au monde de Serigne Mouhamadoul Amine Bara Mbacké en 1891. Une occasion pour le Président du comité d'organisation de revenir sur la portée historique de la cité qui a été fondée en 1880 par Serigne Mame Mor Anta Saly. Mbacké Kajoor est aussi témoin du rappel à Dieu de Serigne Bara Khadim Rassoul en 1936. Serigne Cheikh Thioro Mbacké rappellera en passant que la localité a servi de lieu de rencontre pour la première fois entre Serigne Touba et le prophète Mohamed (Psl). Beaucoup d'autres événements seront listés.



Intervenant sur les urgences dans le domaine de l'organisation, le chef religieux insistera sur l' aspect sécuritaire, invitant les forces de l'ordre à interdire la circulation des moto-taxis Jakarta. Le relèvement du plateau technique du centre de santé et la réparation de la radiologie seront aussi évoqués.



L'adjointe au préfet de Kébémer, Mme Ndèye Sophie Sène, invitera les chefs de service venus nombreux prendre part à la rencontre, à respecter l'ensemble de leurs. engagements.