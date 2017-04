COURS MAGISTRAL DU KHALIFE À LA PRESSE : ' Vous avez et le pouvoir de construire et celui de détruire '

Rencontre au sommet entre le Khalife Général des Mourides et la coordination des Associations de Presse qui regroupe l'Appel, le Cdeps, la Cjrs, le Synpics, l'Unpjs, l'Urac, la Ctpas et le Cored. Une occasion saisie par le Patriarche pour donner quelques indications aux journalistes, non sans magnifier le travail qu'ils abattent au quotidien. Dans un message transmis par Serigne Cheikh Thioro Mbacké, le Patriarche de Gouye-Mbind donnera quelques indications.



'' Vous avez une chance. Vous avez le pouvoir de faire le bien, de construire, mais aussi de déconstruire. Travaillez en ayant conscience que Dieu vous surveille. D'autres avant vous détenaient ce pouvoir de l'information. Aujourd'hui, c'est vous qui le détenez, ce pouvoir. Tâchez d'en faire bon usage. Ne publiez jamais une information qui détruit, qui déstabilise ... ''. Des conseils distillés tels dans un cours magistral.



Face à la presse et après avoir recueilli les prières de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, les journalistes feront un point avec la presse. Talla Dieng, porte-parole du jour de la Cap de camper le débat. '' Nous sommes venus informer le Khalife des difficultés de la presse Sénégalaise. Nous avons élaboré un mémorandum que nous lui avons remis. Nous estimons que la presse Sénégalaise ne connaît que des problèmes. Il y a, d'abord, l'environnement économique de la presse. Tous les organes de presse sont déficitaires. L'État du Sénégal est le premier pourvoyeur de publicité, mais il y a une mauvaise répartition. Il y a aussi un code de la presse qui a déjà subi un toilettage. Mais à ce jour, il n'est pas encore voté. L'autre menace, c'est la distribution des fréquences. Le fonds d'aide à la presse est, pour ce qui le concerne, insignifiant et sa distribution anormale. '' Talla Dieng, accompagnés de plusieurs de ses confrères dont Bakary Domingo Mané, Ibrahima Lissa Faye, Pape Ndiaye... annoncera la tenue d'une marche nationale le 3 mai prochain à Dakar et partout au Sénégal.