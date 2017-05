COUPS DE FEU ENTENDUS SUR LA CORNICHE OUEST : La police en plein dans ses manœuvres antiterroristes

Beaucoup de passants ou de résidants de la Corniche Ouest aux abords de l'hôtel Terrou-Bi et environs, ont entendu des coups de feu.

Beaucoup sont pris de panique croyant que c'était une attaque et l'ont signalé.

Dakaractu, après recoupement, est en mesure de révéler que c'est juste des manœuvres et des exercices antiterroristes perpétrées par la police nationale pour parer à toute éventualité.

Alors, tout le monde peut vaquer à ses préoccupations sans crainte.