COUPE DU SÉNÉGAL : GUÉDIAWAYE FC-DIAMBARS, LE GRAND CHOC DES 16ÈMES DE FINALE

Deuxième de la Ligue 1 sénégalaise avec 37 points, Guédiawaye FC fait une bonne saison, tandis que l’équipe de Diambars, 6ème (31 points), cherchera à gagnant le trophée pour sauver sa saison.



Voici les affiches des 16èmes de finale :



Guédiawaye FC-Diambars ; Teungueth FC-Renaissance ; Noyau Matam-Vainqueur entre Wallydane-Coosaan Khombole ; Stade de Thiaroye-Stade de Mbour ; Jamono Fatick-Bargueth ; Vainqueur entre l’UGB-USO contre l’ETICS ; AS Pikine-Kaffrine ; AJ Saly-CNEPS ; Port-Sonacos ; Cambérène-Yoff ; US Gorée-Lusitana ; Vainqueur entre DSC-AS Douanes contre le Jaraaf ; Mbour PC-Darou Salam : US Rail-Dahra ; AS Saloum-Casa Sports ; Ndiambour-DUC.