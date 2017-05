COUPE DU MONDE U20 : JEAN JACQUES NDECKY APTE POUR LE MATCH CONTRE LES USA (TECHNICIEN)

"Il s’est entraîné normalement et il est apte comme tout le reste du groupe pour demain (jeudi)", a expliqué le technicien sénégalais.



Titularisé sur le flanc droit de la défense, l’arrière droit du Casa Sports a été remplacé à la 83-ème minute par Alioune Guèye de Niary Tally.



Sur le match contre les Etats Unis d’Amérique qui avaient fait match nul 3-3 contre l’Equateur,

le technicien sénégalais rappelle que les Juniors sont conscients de la difficulté de la tâche qui les attend.



"Ce qui est intéressant avec ce groupe, après avoir fêté leur première victoire, ils (les joueurs) se sont mobilisés pour le match suivant", a-t-il dit.



"Le groupe vit bien et il faut voir comment ils ont célébré leur première victoire", a-t-il par ailleurs ajouté, se félicitant de l’état d’esprit du groupe.



"Ils savent que c’est le collectif qui leur permettra d’atteindre leurs objectifs et cela est très positif pour des jeunes footballeurs" a estimé Souleymane Diallo.