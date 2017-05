COUPE DE LA LIGUE : LE STADE DE MBOUR ET DSC REJOIGNENT L’USO ET NIARY TALLY EN DEMI-FINALES

Le Stade de Mbour et Dakar Sacré-Cœur (DSC) ont rejoint dimanche l’Union sportive de Ouakam (USO) et Niary Tally en demi-finales de la Coupe de la Ligue, en éliminant respectivement Guédiawaye FC et le Jaraaf après des séances de tirs au but. Les Mbourois ont obtenu la qualification par 3 tirs au but à 0 (3TAB0). Au terme du temps réglementaire, le score entre le Stade de Mbour et Guédiawaye FC était d’un but partout (1-1). DSC a éliminé le Jaraaf de Dakar par 10 tirs au but à 9 (10TAB9). Samedi, l’USO et Niary Tally se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue, en battant respectivement Génération Foot et le Casa Sports. Les Ouakamois ont obtenu le premier ticket de qualification en éliminant Génération Foot, 2-1, à Déni Biram Ndao. Niary Tally a triomphé du Casa Sports, au stade Demba Diop de Dakar, par 5 tirs au but à 4 (5TAB4). Le match entre Dakarois et Ziguinchorois était nul et vierge, même après les prolongations jouées à la suite du temps réglementaire. Les Diambars de Saly, détenteurs de la Coupe de la Ligue, ont été éliminés lors du dernier tour.