COUPE DE LA LIGUE : Jaraaf, Uso, Génération Foot et Casa en quart de finale

Le Jaraaf de Dakar, l’Union sportive de Ouakam (USO),Génération foot et Casa sports ont rejoint, samedi, Dakar Sacré-cœur et Niary Tally en quart de finale de la Coupe de la Ligue.



Le Jaraaf de Dakar a dominé (3-0) l’Union sportive de Gorée grâce aux buts inscrits par Aliou Begny Tendeng (doublé) et Ousmane Gassama.



L’Union sportive de Ouakam (USO) a éliminé aux tirs au but (2-4), le tenant du titre, Diambars.



A la fin du temps réglementaire et à l’issue des prolongations, les deux équipes étaient à égalité (1-1).



Birahim Guèye (60-ème mn) avait ouvert le score pour Diambars, Pape Moussa Kane (63-ème mn) a égalisé par l’Union sportive de Ouakam.



Diambars avait remporté la Coupe de la Ligue la saison précédente.



A Déni Biram Ndao, Génération foot a sorti (1-0) Africa Promo foot.



A Ziguinchor, le Casa sports a éliminé (2-1) Port dans les prolongations.



Vendredi, Dakar Sacré-Cœur (DSC) et Niary Tally ont validé leur ticket en battant sur le même score (3-2) respectivement l’AS Douanes et Tengueth FC.



La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a reporté à lundi les matchs Guédiawaye FC-Sonacos et Stade de Mbour-AS Pikine, initialement programmés dimanche.



Ces deux rencontres se joueront respectivement à Amadou-Barry (Guédiawaye) et Caroline-Faye (Mbour).