COUP FIL ENTRE PRÉSIDENTS : Macron câble Macky Sall

Son Excellence Monsieur Emmanuel Macron, Président élu de la République Française, a appelé, ce 12 mai 2017, Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, pour le remercier du message de félicitations qu’il lui a adressé suite à son élection.



Au cours de leur entretien téléphonique, les deux Dirigeants ont également échangé sur des sujets d’intérêt commun entre leurs deux pays.



Le Président Macron a exprimé au Président Sall sa ferme volonté de travailler avec lui en vue de poursuivre et de renforcer les excellentes relations traditionnelles d’amitié et de coopération franco-sénégalaises.



Le Président Sall a renouvelé au Président Macron ses chaleureuses félicitations et ses vœux de succès dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.



Il a, en outre, assuré au Président Macron de sa disponibilité à œuvrer avec lui à la consolidation des liens privilégiés entre leurs deux pays.



Les Présidents Macron et Sall ont convenu de se rencontrer prochainement pour approfondir leurs concertations sur des questions d’ordre bilatéral et multilatéral.