COUP DE FIL ENTRE KARIM WADE ET KHALIFA SALL : Une alliance en vue?

Depuis son exil au Qatar, Karim Wade ne cesse de passer des coups de fil pour parler avec les responsables de l'opposition sénégalaise.

Outre les responsables de sa propre famille politique, le Parti démocratique sénégalais (PDS), nos confrères de La Lettre Du Continent, Nous révèlent qu'il s’entretient régulièrement au téléphone avec les plus farouches adversaires du président Macky Sall tels l’ex-chef du gouvernement, Idrissa Seck, l’ancien ministre de la communication, Mamadou Diop Decroix, le leader du Grand parti (GP), Malick Gackou, l’ex-président de l’Assemblée nationale, Pape Diop, tout comme l’actuel maire socialiste de Dakar, Khalifa Sall.

A en croire nos confrères, l’entretien téléphonique entre Karim Wade et Khalifa Sall, le 25 février, a opportunément porté, sur l’instrumentalisation de la justice par le pouvoir sénégalais. A Doha, où il vit avec ses trois filles, le fils de l'ancien président s’entretient également avec des personnalités africaines de passage dans la capitale qatarie. Venus récemment passer les fêtes de fin d’année dans ce petit émirat avec le reste de la fratrie, ses parents n’étaient toujours pas rentrés, début février, à Versailles, où Abdoulaye Wade et son épouse Viviane Wade résident principalement depuis 2012.