CÔTE D'IVOIRE : La première Assemblée nationale de la IIIe République ivoirienne fait sa rentrée

Envisagé un temps, le groupe parlementaire du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) n'existera pas. Elus sous la même bannière RHDP, les députés des deux plus importants partis de la coalition présidentielle ont refusé l'union sur les bancs de l'Assemblée. Il y aura donc bien un groupe Rassemblement des républicains (RDR) d'un côté, et Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) de l'autre. L'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d’Ivoire (UDPCI) et l'Union pour la Côte d’Ivoire (UPCI), membres également RHDP formeront un troisième groupe.



Une impossible fusion reflet des tensions actuelles. Le projet d'un parti unifié voulu par Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara ne cesse en effet d'être reporté. Cela a néanmoins permis de faire revenir certains députés qui s'étaient présentés en indépendants. Les tractations ont ainsi duré jusqu'à ces derniers jours, mais le parti du président ivoirien a réussi à rallier trente dissidents et s'assure ainsi la majorité absolue dans l'hémicycle.



Au total, six groupes parlementaires siègeront sous l'autorité du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, réélu à ce poste. Mais il n'y en aura aucun étiqueté Front populaire ivoirien (FPI). L'opposition pro-Gbagbo, qui avait boycotté les législatives de 2011, fait un retour timide, moins important qu'espéré. Seuls trois de ses candidats, dont son chef Pascal Affi N'Guessan, ont été élus.