CORRUPTION PRÉSUMÉE : Les Diack visés par quatre nouvelles enquêtes et une information judiciaire en France

Les faits sont-ils en train de donner raison à Papa Massata Diack qui a déclaré dans

une récente interview que lui et son père étaient victimes d’acharnement de la part de la Justice française ?

Alors que Lamine Diack est déjà mis en examen en France après avoir été soupçonné d’avoir reçu 1,5 million d’euros pour couvrir des athlètes russes épinglés pour dopage, que son fils, Papa Massata, est sous le coup d’un mandat d’arrêt international transmis à Interpol dans le cadre de la même affaire, Libération a pris connaissance de nouveaux rebondissements dans ce dossier.

En révélant que Dakar avait dit niet à une commission rogatoire française qui voulait inculper l’ancien conseiller marketing de l’IAAF au Sénégal, nous écrivions dans la foulée que son père était visé par de nouvelles allégations de corruption présumée. Les faits nous donnent raison et il faudrait s’attendre à une nouvelle inculpation de Lamine Diack qui risque de ne pas revenir de sitôt au Sénégal.

En effet, en marge de l’affaire de dopage impliquant des athlètes russes, le parquet financier français a ouvert quatre nouvelles enquêtes et une information judiciaire sur de nouveaux faits de corruption visant les Diack.

L’information judiciaire vise les Jeux olympiques de Tokyo - une commission rogatoire française s’y est déjà rendue pour enquêter sur la somme de 1,7 million d’euros qu’aurait reçu Massata - alors que les enquêtes concernent les Jeux de Rio mais aussi les Mondiaux d’athlétisme à Londres, à Moscou (Russie) et à Doha (Qatar).

Pour ce dernier cas, Pamodzi, la société de Papa Massata Diack, est soupçonnée d’avoir reçu 3,5 millions de dollars à partir d’Oryx Qatar Sports. Quid des JO de Rio ? ‘’Le Monde’’ avait révélé le 3 mars dernier que Yemi Limited, une société domiciliée aux Seychelles et liée à Franky Fredericks, membre du Comité international olympique (CIO), avait reçu 299 300 dollars de la part de Pamodzi Consulting, le jour même de l’élection de la ville hôte de ces joutes, le 2 octobre 2009.

Trois jours avant le vote du 2 oc- tobre 2009, Massata Diack a reçu 1,5 million de dollars de la part d’une société appartenant à un homme d’affaires brésilien, Arthur César de Menezes Soares Filho.