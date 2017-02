CORRUPTION À L'IAAF : Une lettre-aveu accable Papa Massata Diack

La décision est tombée hier. Après une suspension, Nick Davies, l'ancien adjoint de Sébastien Coe, le successeur de Lamine Diack à la tête de l'Iaaf, a été exclu de l'instance par la commission d'éthique qui a établi son implication dans l'affaire de corruption mondiale. La même mesure vise l'ancien responsable des passeports biologiques Pierre-Yves Garnier.

Selon la commission d'éthique, les deux anciens responsables auraient reçu de fortes sommes d'argent de la part de Massata Diack pour étouffer des cas de dopage concernant des athlètes russes. Il est fort probable que Nick Davies ne conteste pas son exclusion devant le Tribunal arbitral des sports (Tas). Pour cause, il y a de cela quelques mois, ce dernier avait adressé une lettre aux allures d'aveu à Renaud van Ruymbeke un des trois juges du Pôle financier de Paris chargés d'instruire le scandale qui vaut une inculpation à Lamine Diack et un mandat d'arrêt contre son fils Massata.

Dans la missive, Davies reconnaît avoir reçu 30.000 euros de la part de Massata Diack lors d'une rencontre à l'hôtel Fairmont de Monaco, le 18 juillet 2013. « Si dans l'esprit de Pape Massata Diack, et celui de son père, cet argent avait pour but de me corrompre, cela n’a – de fait – eu aucune influence sur mon comportement professionnel, qui a eu pour objet de protéger les championnats [du monde à Moscou et l’image de marque de l’IAAF. Dans cette affaire, j’ai commis une seule erreur majeure : nier – un temps et devant les policiers français – avoir reçu de l’argent en espèces", dit-il dans la lettre consultée par Libération.

Des arguments qui n'ont convaincu ni les juges ni les enquêteurs et pour cause. Quelques jours après cette remise de fonds- à travers deux enveloppes-, Massata avait écrit à Davies pour "travailler" certains responsables de l'Iaaf qui pouvaient faire foirer le deal. Des initiales avec des montants figuraient dans ce mail que les enquêteurs tentent de décrypter depuis plusieurs semaines.

Auparavant, les enquêteurs avaient découvert des mouvements d'argent entre Lamine Diack et Papa Massata Diack qui a été inculpé à Dakar pour corruption présumée alors que Interpol avait émis contre lui un avis de recherche international.

Comme l'écrivait L'Équipe, "deux virements, représentant un montant total de 264 924 dollars (254 406 euros), ont attiré l'attention des enquêteurs dans le cadre de l'affaire Diack. Selon des documents dont L'Équipe a pu avoir connaissance, il s'agit de deux mouvements de fonds effectués sur un compte personnel de Lamine Diack à la Compagnie monégasque de banque. Le premier, en date du 21 mai 2012, est d'un montant de 134 962 dollars, le second, en date du 6 février 2013, porte sur une somme de 129 962 dollars. Et ce qui interroge surtout les enquêteurs est qu'ils proviendraient de la société Pamodzi Sports Consulting dont son fils, Papa Massata, est l'un des dirigeants".