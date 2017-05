COOPÉRATION - Le Royaume d'Arabie Saoudite offre au Sénégal 100 tonnes de dattes

Quatre-vingt millions de francs CFA... Voilà la valeur financière de la dotation en dattes du royaume d'Arabie Saoudite à son pays frère du Sénégal. L'offre a eu lieu au cours d'une cérémonie solennelle déroulée à Dakar, vendredi, en présence de Mme Anta Sarr Diacko, Déléguée Générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale et de l’ambassadeur saoudien à Dakar Son Excellence Monsieur Abdoulah Al Abdan, accompagné de Saad Al Shahrani,.son attaché à la communication et aux affaires économiques et culturelles.

Dans son discours, l'ambassadeur Abdan a soutenu que ce geste était ‘’un signe de la solidité des relations entre les deux pays, mais aussi une marque de solidarité islamique du Royaume d’Arabie Saoudite envers la population de la République sœur du Sénégal’’, l'ambassadeur saoudien a promis de multiplier les projets économiques sur l'ensemble du territoire.



Antoine Sarr Diacko, pour sa part , assurera de sa disponibilité à travailler dans le sens de faire ce don aux populations nécessiteuses. « Soyez assuré que ce don sera affecté à toutes les couches de la population sénégalaise qui, par ma voix, vous dit merci du fond du cœur... »