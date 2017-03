COOPÉRATION : La Gambie accorde 250 licences à la pêche artisanale

Le Ministre sénégalais de la Pêche et de l'Economie maritime, Oumar GUEYE et Ministre gambien de la Pêche, des Ressources halieutiques et chargé des Questions parlementaires, James FP. GOMEZ ont signé ce vendredi 24 mars 2017 à Banjul, le Protocole d'Accords de pêche entre les deux pays.

Ce Protocole définit les modalités pratiques de la mise en œuvre de la coopération entre la République de Gambie et la République du Sénégal dans les domaines de la pêche et de l’aquaculture.

La signature de ce protocole d’accords fait suite à la visite d’Etat au Sénégal de Adama BARROW, Président de la République de Gambie.

Les deux parties ont insisté sur la nécessité de prendre en compte la gestion durable des pêches, de lutter contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée (INN), de promouvoir l’évaluation et la connaissance des stocks des ressources, de développer l’aquaculture et d’encourager les opérateurs privés à une plus grande participation pour renforcer leurs liens d’amitié et de fraternité.



La partie gambienne accorde ainsi au Sénégal 250 licences pour la pêche artisanale. Pour la pêche industrielle, la partie gambienne accorde 15 bateaux de pêche thonière et 4100 TGB pour les autres types de pêche.



La partie sénégalaise s’est engagée à offrir, chaque année, cinq (05) bourses de formation dans le domaine de la pêche, de l’aquaculture et des affaires maritimes ainsi que des stages professionnels, pour toute la durée de validité de l’Accord.



La partie sénégalaise a marqué son accord sur la requête formulée par la Partie gambienne qui souhaite bénéficier de l’expertise sénégalaise en matière d’immatriculation des embarcations de pêche.



Les Parties se sont engagées à promouvoir et développer l’aquaculture, à travers des projets communs et à encourager les initiatives privées dans ce domaine.