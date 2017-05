CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L'UNIVERSITÉ ASSANE SECK ET L'ARTP : ABDOU KARIM SALL OCTROIE UN APPUI « NUMÉRIQUE » DE 50 MILLIONS CFA À L'INSTITUTION.

Conscient que "l'université doit être un vivier de connaissances pour toutes les disciplines afin de permettre aux secteurs publics et privés de solliciter des avis pour une meilleure prise en charge des préoccupations de la collectivité", Abdou Karim SALL n'a pas tarder à matérialiser le projet de convention de partenariat entre la structure qu'il dirige; l'ARTP, et l'université Assane SECK de Ziguinchor.



Le protocole d'accord a été signé ce Jeudi 04 Mai 2017 dans la capitale du sud entre le DG de l'ARTP et M. Courfia Kéba DIAWARA, recteur de l'université bénéficiaire.



Cela a précédé la cérémonie de remise de chèque symbolique de 50.000.000 (cinquante millions) francs CFA entre le Directeur Général de l'ARTP et le recteur.



C'était en présence de la délégation de M. Abdou Karim SALL, du vice-recteur chargé de la coopération et de la recherche ; Bamol SOW, de tous les Directeurs d'UFR, du corps professoral, des délégués des étudiants, entre autres personnels de l'institution universitaire.



Dans la foulée, M.Abdou Karim SALL invite l'auguste institution, désormais partenaire privilégiée, de l'ARTP à s'intéresser à des modules d'enseignement et de recherche sur la régulation.



Pour lui, "la substance générique de la régulation est la recherche de l'équilibre des secteurs comme les télécommunications et les postes dans le cadre d'un développement harmonieux".



Dans son allocution, le recteur de l'université a exprimé toute sa gratitude à l'endroit de M. Abdou Karim SALL qui, lors la visite guidée des sites "numériques", a pris d'autres engagements pour mieux "connecter" l'institution par rapport au reste du monde notamment.



L'un dans l'autre, M. Courfia Kéba DIAWARA a promis de faire bon usage de l'appui institutionnel de 50 millions reçu de la part de la part de l'ARTP. Et ce, sans aucun détournement d'objectif.



Cette signature de convention de partenariat "gagnant-gagnant " de ce matin constitue une étape dans le processus entamé depuis plusieurs années par l'ARTP, surtout sous la direction d'Abdou Karim SALL, pour doter les établissements scolaires et universitaires d'équipements informatiques et de connectivité.



"Tel est le souhait de S.E.M Macky SALL, Président de la République, qui a inscrit les télécommunications et les TIC ; moteur essentiel de croissance économique et social, au coeur de ses préoccupations", conclut M. Abdou Karim SALL.



Service Communication ARTP.