CONTENTIEUX JUMBO/SGBS : L'affaire se poursuit au tribunal

La médiation tentant à trouver une solution à l’amiable dans le contentieux opposant le groupe Jumbo et son propriétaire Said Tarraf à la Société générale de banque du Sénégal (SGBS) a été un échec total. A preuve les deux parties se mènent un bras de judiciaire loin des oreilles indiscrètes. Libération a appris que le tribunal de Dakar avait ainsi autorisé la banque à saisir le siège de l’usine Jumbo dont la valeur est estimée à 11 milliards de FCfa. Mais Tarraf, à travers son conseil Me Baboucar Cissé, a réussi à faire casser cette décision par la Cour d’appel de Dakar. Le bras de fer judiciaire se poursuit devant les tribunaux car la SGBS a fait appel en plus d’initier une autre procédure.