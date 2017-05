CONSEIL DES RÉGULATEURS AFRICAINS : LE SÉNÉGAL DÉSIGNÉ VICE-PRÉSIDENT

Notre pays continue à prendre du galon dans le secteur des télécommunications, des TIC et de la Régulation des télécoms en Afrique.



Représenté par l'ARTP et son DG Abdou Karim SALL à une importante réunion de l'initiative "Smart Africa" à Kigali, le Sénégal a encore été honoré ; et de la meilleure des manières.



En effet, lors de ce rendez-vous qui a réuni la crème africaine du secteur, il a été mis en place un nouvel organe continental, à vocation consultative. Il s'agit du "Conseil des Régulateurs Africains".



Ainsi, en sa qualité de Directeur général de l'ARTP et, non moins, Coordonnateur du Free Roaming en Afrique de l'Ouest sous le bannière de l'État du Sénégal, Abdou Karim SALL a été désigné Vice-Président dudit conseil dont la présidence a été confiée à Libreville (Gabon).



Le patron de l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes du Sénégal a voyagé avec une délégation composée, entre autres, d’Ali Coto NDIAYE, président du Fonds de Développement du Service Universel des Télécommunications (FDSUT).



Abdou Karim SALL et ses autres pairs africains qui siègent au sein de ce nouveau conseil auront donc pour principale mission d'étudier tous les voies et moyens techniques, technologiques et même juridiques pour mieux faire avancer, au niveau africain notamment, les projets communs d'envergure tels que le Free Roaming.



Le Conseil des Régulateurs Africains a été porté sur les fonts baptismaux ce Mardi 09 Mai 2017 en marge d'une réunion de "Smart Africa" au Rwanda.



Pour votre information, "Smart Africa" a été mise en place par des Chefs d'États du continent noir, parmi lesquels le Président sénégalais Macky SALL.



Et c'est pour mieux gérer la révolution technologique dans le domaine des télécommunications sur le continent avec notamment cet ambitieux slogan : "Transformer l'Afrique en un marché unique numérique"



La structure en question est dirigée par le malien Dr Hamadoun TOURÉ, ex-SG de l'Union Internationale de Télécommunication (UIT).





Service Com. ARTP