CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE THIÈS- Idrissa Seck peine à démarrer, faute de quorum

Dieu Seul si Idrissa Seck parviendra à dérouler son conseil départemental convoqué ce lundi 20 novembre. S'il le fait ce sera non sans avoir peiné. Au moment où ces lignes sont écrites, l'ancien maire de Thiès devenu Président du Conseil départemental attend encore d'avoir le quorum nécessaire pour démarrer les travaux. Seuls un peu moins d'une vingtaine de conseillers ont encore déféré à la convocation. Ce qui pose la pointue question de savoir si entre les élus et leur patron, le courant passe véritablement bien.



Cette situation est tellement gênante que Talla Sylla, maire de la capitale du Rail , n'a pas manqué de relever cela sur sa page facebook. Selon les informations qu'il publie , à 10h15, juste 14 membrés du conseil ont répondu présents, 86 étaient encore absents dont des vice-présidents.



Il faut relever que le dernier Conseil convoqué et tenu par Idrissa Seck date du 3 décembre 2016.



Nous suivons la situation de près.