CONF’PRESSE : La Sodav sur le non-paiement des droits d’auteur

Les ayants droit des redevances des droits d’auteur et droits voisins rentreront dans leurs fonds au plus tard en début de février. L’assurance a été donnée hier au Théâtre National Daniel Sorano par Bouna Manel Fall, le Directeur de la Sodav, en compagnie de son trésorier et de la présidente du conseil d’administration de ladite société. L’on retiendra de cette rencontre que la gestion du Bsda par son ancien directeur, Mounirou Sy, n’a pas été l’une des meilleures. En clair, la Sodav l’accuse de mauvaise gestion. Le salaire de 4 millions que Mounirou Sy percevait a été réduit au tiers par rapport à celui de son successeur ainsi que les avantages, cependant toutes les tentatives pour joindre Mounirou Sy sont restées vaines...



Le Quotidien