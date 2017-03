CONDOLÉANCES : Aly Ngouille Ndiaye reçu par le Khalife Général des Tidianes Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine et son porte-parole Serigne Mbaye Sy Mansour

Le ministre de l'industrie et des mines et maire de Linguère, Aly Ngouille Ndiaye, était à Tivaouane ce mercredi 20 mars 2017, pour présenter ses condoléances et celles de toute la commune de Linguère, au nouveau Khalife Général des Tidianes, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine et à son porte-parole Serigne Mbaye Sy Mansour, à la suite du rappel à Dieu de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum.

Arrivé en fin d'après-midi, le maire de Linguère s'est également rendu chez Sokhna Safiétou Sy Dabakh, veuve de Serigne Maodo Touré, rappelé à Dieu le vendredi 3 mars 2017.



"Comme tous les sénégalais et sénégalaises, je suis profondément attristé par la perte de cette grande figure du pays, Al Maktoum, parce que tout simplement l'homme était un patrimoine national voire mondial. Le Sénégal perd ainsi un Grand homme de Dieu, un érudit et un grand intellectuel. Je prie Allah, le Tout Puissant dans sa miséricorde infinie, de lui accorder son pardon et de l'accueillir auprès de ses élus dans ses paradis. Puisse Allah, nous donner la force et la foi d'endurer cette immense perte. Qu'Allah prête longue vie à Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine et l'accompagne dans sa nouvelle mission", peut-on lire sur sa page Facebook.