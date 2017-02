CONDAMNÉ À 15 ANS DE TRAVAUX FORCÉS : El Hadji Sarr trafiquait 100 kg de chanvre indien

La sentence est tombée comme un couperet sur la tête de El hadji Sarr, qui, reconnu coupable des faits de trafic intérieur de drogue, a écopé de 15 ans de travaux forcés et une amende de 5 millions de francs CFA. La contrainte par corps est fixée au maximum.

Quid des faits qui lui sont reprochés ? Il ressort des débats d’audience que tout est parti de l’information reçue par les éléments de la police de Grand-Yoff. Ces derniers ont été avertis qu’un intense trafic de drogue se faisait dans la commune. Pour mettre la main sur les trafiquants, ils ont très vite mis en place une stratégie. Ils ont mené une filature pour surveiller les moindres déplacements des trafiquants.

Ainsi, le 07 février 2016, les policiers ont pu repérer un taxi garé dans les ruelles des Hlm Grand Yoff. Ils ont voulu l’inspecter. Alors qu’ils s’approchaient du véhicule, les deux individus qui étaient à l’intérieur ont détalé comme des lapins. Il s’en est suivi une course poursuite. Mais, les limiers, très déterminés dans leur opération de sécurisation, s'en sortiront vainqueurs.

D'autant qu'ils ont réussi à mettre la main sur les deux individus en l’occurrence El Hadji Sarr et Thierno Sarr. Qui étaient en possession de 5 sacs contenant chacun du chanvre indien. Alors qu’ils conduisaient les deux captifs, les policiers ont appréhendé Saliou Ndao qui se cachait dans les fleurs avec 57 plaquettes.

A l’instruction, Thierno Sarr et Saliou Ndao ont bénéficié d’un non-lieu. El Hadji Sarr reste la seule personne inculpée dans cette affaire. A la barre, il avait reconnu les faits.

A l’en croire, son dealer est un malien du nom de Madou. Mieux, il a révélé que le prix unitaire d’une plaquette était de 50 mille francs CFA.

Dans son réquisitoire, le parquet avait souligné que les faits de l’espèce ne souffraient d’aucune contestation, compte tenu des aveux circonstanciés de l’accusé. Il a, sur ce, requis 15 ans de travaux forcés et une amende de 5 millions de francs CFA contre El Hadji Sarr. Ce, après qu’il a demandé la disqualification du fait de trafic international de drogue initialement reconnu contre l’accusé en trafic intérieur de drogue. Le conseil de la défense a sollicité l’application bienveillante de la loi.

D’après lui, son client est de bonne foi et n’a pas cherché à nier les faits. Le juge, en donnant son verdict, a suivi à la lettre le réquisitoire du parquet. Ainsi, El Hadji Sarr séjournera 15 autres années en prison.