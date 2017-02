COMMUNIQUÉ OFFICIEL : Millicom a signé un accord avec Wari pour la cession de sa filiale au Sénégal

Dakar -7 Février 2017 – Le Groupe Millicom a annoncé aujourd’hui qu’il a conclu un accord avec le Groupe Wari portant sur la cession de Tigo Sénégal. La transaction suivra le processus réglementaire en vigueur.



A ce propos, Mauricio Ramos, Directeur Général de Millicom affirme que: « Nous sommes très reconnaissants au Gouvernement du Sénégal pour son soutien pendant près de deux décennies et grâce auquel nous avons pu rendre plus autonomes des millions de clients avec la technologie mobile et contribuer à promouvoir l’inclusion sociale et financière. Nous exprimons également notre gratitude à l’ensemble de nos employés dont le dynamisme et l’engagement ont permis à Tigo Sénégal de devenir une entreprise solide et durable.

Nous sommes convaincus que Wari saura s’appuyer sur la force de Tigo Sénégal pour encore améliorer et développer les services actuellement fournis aux clients ».



Kabirou Mbodje PDG de Wari souligne que «cette acquisition est un pas décisif dans la stratégie du Groupe Wari de créer une réelle valeur ajoutée sociale pour les populations sénégalaises et africaines.

Nous restons convaincus que ce sont des initiatives privées africaines, comme celle que nous venons de sceller, alliées au soutien inconditionnel du Service Public et de toutes les populations, qui permettront les avancées majeures dans nos économies et l’essor du continent Africain.

Notre volonté est de mettre en commun les énergies et l’expertise de nos équipes et deux Groupes et de créer une Communauté Wari afin d’offrir aux consommateurs les meilleurs services, toujours moins chers et une plus grande proximité.

Ce nouvel ensemble composé de Wari et Tigo, est au service des populations. Il appartient à tous les sénégalais parce que créé par Wari, un Groupe international, né au Sénégal. »





Wari, plateforme digitale de services financiers, leader au Sénégal, est présente dans 60 pays, et fournit des services à plus de 200 millions de clients à travers son réseau.



Les clients Tigo continueront à bénéficier de leurs produits et services, ainsi que de l’accompagnement de son service client et de son réseau de vente.



Cette synergie entre Tigo et Wari donnera naissance à un opérateur global plus fort qui apportera encore plus d’innovations et de services intégrés pour la plus grande satisfaction des populations vivant au Sénégal.





A propos de Tigo



Tigo est la marque commerciale de Sentel SA qui est une filiale du groupe Millicom International Cellular (MIC) exploitée au Sénégal depuis 2005. Tigo est aujourd’hui le deuxième opérateur de téléphonie mobile au Sénégal.

Le groupe MIC est l’un des leaders mondiaux dans le secteur des télécommunications avec une présence dans douze pays aussi bien en Afrique qu’en Amérique Latine.



Depuis le lancement de sa 3G+, Tigo Sénégal s’est donné pour ambition de faire découvrir et vivre le digital lifestyle aux populations et entreprises du Sénégal. Cette promesse se concrétise d’une part par les offres innovantes et accessibles que l’opérateur lance sur le marché, mais surtout s’inscrit dans une démarche d’entreprise citoyenne qui souhaite mettre le numérique au service des communautés et du développement économique du pays.

Tigo s’adresse à tous les segments de marché, avec des services spécifiques et variés. En plus de sa marque ombrelle Tigo, elle est présente sur le marché avec Tigo Business pour le monde professionnel et Tigo cash pour les services financiers mobiles.



Plus d’informations sur www.tigo.sn

Contact: Joyce Sagoe Gotta - Directrice Marketing, 32 824 00 00, jsagoe@tigo.sn





A propos de Wari



Lancée en 2008, Wari est une plateforme digitale proposant des services à forte valeur ajoutée sociale à destination du grand public, des entreprises, des institutions financières et des commerçants.



La plateforme digitale financière Wari, disponible dans plus de 60 pays, à travers 500,000 points de services directs et partenaires dans le monde dont plus de 45,000 en Afrique, propose une large gamme de produits et services (paiement de factures d’eau et d’électricité, abonnement TV, achat de crédit téléphonique, jeux & loteries, envoi et réception d’argent, Carte Wari, assurances, etc.) et accepte tous les moyens de paiements (cash, compte bancaire, vouchers, cartes, wallets, etc.).



Wari est en partenariat avec 154 banques et institutions financières de référence. Plus de 1 000 partenaires sont connectés à sa plateforme digitale



L’objectif de Wari est de promouvoir l’accès aux services financiers de base à tous et pour tous, au sein d’un écosystème ouvert, intégré et fédérateur, grâce à des services simples et adaptés aux besoins des populations, des partenariats stratégiques, un large réseau de proximité et une plateforme hautement sécurisée.



Site Web: www.wari.com

Contact: Awa Dia, Directrice Communication Groupe – awa.dia@wari.com